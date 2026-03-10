Il depuratore di Augusta si fa: il Tar dichiara inammissibile il ricorso di Aretusacque e Acea Siracusa

Il Tar di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Aretusacque S.p.A. e Acea Siracusa S.r.l. contro il bando di gara pubblicato il 23 ottobre 2025 da Sogesid S.p.A., per conto del Commissario Straordinario Unico, relativo ai lavori per il superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta.
La gara, del valore di oltre 50,6 milioni di euro, riguarda gli interventi funzionali al risanamento del sistema idrico-fognario cittadino.
