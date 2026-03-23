“Il coraggio di pensare”: incontro ad Augusta sull’esempio di vita di Antigone, Ipazia e Anna Arendt

Grande riscontro di pubblico per l’incontro culturale proposto da Nuova Acropoli, sabato scorso, nella sala eventi Farsha, dal titolo “Il coraggio di pensare”. Tema centrale è stato il coraggioso esempio di vita di Antigone, Ipazia e Anna Arendt che, in epoche lontane e diverse, sono rimaste fedeli a loro stesse affermando che “al di là del tempo, esistono leggi non scritte, comuni a tutti, che abitano la coscienza umana, che ci portano a sollevare la nostra voce autentica, perché pensare è uno dei più elevati atti di libertà e coraggio”.

L’evento si è concluso con un toccante momento musicale, in cui le tre relatrici hanno intonato un coro che ha emozionando i presenti in sala. Nuova Acropoli ha infine dato appuntamento a lunedì 23 marzo, presso la sede associativa di viale Italia 262, per la presentazione del nuovo “Percorso di Filosofia Attiva”. Un corso aperto a tutti, completamente gratuito che si articola in un incontro alla settimana, della durata di due ore, durante il quale, con un linguaggio semplice e diretto e, unendo alla teoria anche la pratica filosofica, i partecipanti si avvicineranno alla Filosofia attraverso una chiave di lettura moderna ed innovativa.