Il concorso di poesia “Il Federiciano” trasloca dalla Calabria e approda ad Augusta

Trasloca dalla Calabria alla Sicilia il concorso di poesia “Il Federiciano”, giunto alla sua quindicesima edizione, riservato ai testi inediti, patrocinato dalla Città di Augusta ed inserito nel cartellone dell’estate augustana. La città è stata, infatti, prescelta per diventare il nuovo “paese della poesia”, dove con il progetto di Giuseppe Aletti, le poesie vengono utilizzate come arredo urbano, animando le peculiarità del luogo. Ad Augusta, città federiciana per eccellenza che deve i suoi natali proprio all’imperatore Federico II a cui è dedicato il concorso, saranno collocate le nuove stele poetiche in pietra lavica, che riprodurranno i versi delle poesie vincitrici del concorso.

Saranno 6 le poesie che si aggiudicheranno il premio e daranno il via al nuovo capitolo del concorso a cui hanno già contribuito numerose personalità del panorama culturale italiano e internazionale, come Lawrence Ferlinghetti, Dacia Maraini, Alda Merini, Mogol, Pupi Avati, Eugenio Bennato, Alejandro Jodorowsky, Mango, Mario Luzi, Salvatore Quasimodo, Manlio Sgalambro, Maria Luisa Spaziani, Francesco Gazzè, Maria Cumani, Dato Magradze, Franco Arminio, Gianluca Grignani.

Nell’antologia a cielo aperto che verrà inaugurata tra le vie di Augusta, nei giorni dell’omonimo festival poetico che si terrà dal 25 al 27 agosto, oltre ai nomi noti scelti dagli organizzatori, saranno individuati sei vincitori tra i partecipanti, tra cui uno selezionato dalla sezione “I germogli – Autori in divenire”, specifica per gli autori minorenni, con l’intento di esortare l’amore verso la poesia nelle nuove leve poetiche del futuro. I lavori saranno vagliati dalla giuria composta dal più importante traduttore di Gibran, Hafez Haidar, da Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Premio Nobel Salvatore Quasimodo e dal poeta-editore Giuseppe Aletti, ideatore del premio. Oggi è l’ultimo giorno per partecipare al concorso.