Il Comune di Augusta impegnato nel fenomeno immigratorio: in arrivo 250 mila euro

C’è anche Augusta tra i cinque comuni siciliani impegnati dal fenomeno immigratorio destinatari, per questo motivo, di un contributo straordinario di 250 mila euro da parte della Regione su un totale di 1 milione e 250 mila euro riconosciuto in sede di votazione della finanziaria.

Lo fa sapere Carmelo Pullara, parlamentare regionale, presidente e segretario politico organizzativo di “Onda”: “L’articolo 38 della finanziaria, votato in aula prevede che – scrive in una nota – a valere sui trasferimenti regionali per l’anno 2021 l’assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta, Porto Empedocle e Siculiana, riconosce un contributo straordinario di 1 milione e 250 mila euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell’avvenuta rendicontazione. Un importante risultato anche per questi comuni che si trovano tutt’oggi ad affrontare il fenomeno dei flussi migratori soprattutto in questo momento pandemico”.

L’ultimo sbarco in ordine di tempo è quello di ieri sera con i 116 migranti sbarcati dalla nave “Ocean viking” della ong Sos Mediterranee e trasferiti, gli adulti e i sei positivi, sulla nave quarantena Allegra che, dopo l’imbarco dei migranti in barchina, stamattina è tornata a sostare in mezzo alla rada del porto megarese. I 35 minori non accompagnati sono stati trasferiti in centri di accoglienza del trapanese.