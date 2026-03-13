Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia in visita alla Compagnia di Augusta

Ieri mattina, il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Augusta.

Nell’occasione, accompagnato dal Comandante Provinciale di Siracusa, Colonnello Dino Incarbone, ha incontrato anche l’Ammiraglio di Divisione Lorenzano Di Renzo, Comandante del Comando Marittimo Sicilia.

Nel corso della visita nella sede del Comando Compagnia Carabinieri di Augusta, ubicata in via Aldo Moro n.7, ha incontrato una rappresentanza del personale, i Comandanti delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel suo intervento il Generale si è complimentato con i militari per i risultati operativi conseguiti e per l’impegno quotidiano a favore della comunità locale, sottolineando il valore della presenza costante sul territorio e il ruolo di prossimità verso i cittadini.

Il Comandante della Legione Carabinieri ha invitato i Carabinieri ad affrontare sempre i compiti istituzionali con serenità, determinazione e orgoglio, ribadendo l’importanza dell’ascolto e della vicinanza alla popolazione.