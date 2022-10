Il catamarano “Hcs Artemis” della tratta Augusta-La Valletta sequestrato per mancati pagamenti ad agente marittimo

Il catamarano maltese Hcs Artemis, di Ponte Ferries, che da novembre dell’anno scorso e fino a qualche mese veniva utilizzato per la tratta Augusta- Malta, è stato sequestrato nei giorni scorsi su richiesta di un agente marittimo che doveva riscuotere debiti per poco più di 109.000 euro e con cui ieri però sarebbe stato raggiunto un accordo.

Lo si apprende dal “Times of Malta” che riferisce che un giudice maltese la scorsa settimana aveva emesso un mandato di arresto nei confronti della nave, ovvero un provvedimento giudiziario che, in base alle disposizioni del Codice di organizzazione e procedura civile di Malta viene emesso nei confronti di qualsiasi nave d’alto mare di lunghezza superiore a dieci metri, che è autorizzata a lasciare le acque territoriali maltesi, per garantire debiti o crediti, che potrebbero essere vanificati dalla partenza della nave. La richiesta era partita da un agente marittimo che lamentava di dover ancora ricevere quasi 110.000 euro per i servizi resi da marzo, tra cui anche “studi di mercato e l’uso di rimorchiatori durante le operazioni”.

Ieri, sempre secondo quanto riporta il quotidiano maltese che cita un portavoce di Ponte Ferries che avrebbe affermato che “il problema era dovuto a un malinteso”, “la questione è stata risolta commercialmente tra le società coinvolte” e oggi “sarà presentata una domanda in tribunale per la revoca del mandato di cattura emesso dal giudice contro il suo catamarano”.

Da ottobre il traghetto maltese non è stato più utilizzato per garantire il collegamento dal porto di Augusta a quello di La Valletta, a Malta a seguito della sospensione temporanea invernale del servizio annunciato dalla stessa Ponte Ferries che non ha fornito altre informazioni sull’eventuale ripresa.