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Attualità il generale Luciano Portolano

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa in visita istituzionale ad Augusta

La Redazione ·
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Il capo di Stato Maggio della Difesa, il generale Luciano Portolano, ieri nel corso di una visita istituzionale durante la visita ai Reparti delle Forze Armate presenti in Sicilia ha incontrato il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare.

“Nel corso dell’incontro ho espresso profonda stima per il costante impegno di tutte le Forze Armate al servizio del Paese, riconoscendo il valore, la professionalità e il contributo quotidiano alla sicurezza e al bene della collettività – le parole del primo cittadino -. Ringrazio il Generale Portolano per la visita, quale testimonianza della vicinanza della Difesa al territorio e dell’attenzione verso la comunità di Augusta, nella convinzione che la collaborazione tra le Istituzioni rappresenti un valore fondamentale per affrontare insieme le sfide del presente e del futuro”.

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