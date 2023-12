Il 2023 assieme a Augustanews.it: gli articoli più letti, tra leggerezza e curiosità

Gli augustani preferiscono la leggerezza e la curiosità delle notizie nel racconto giornalistico che ogni giorno, ormai da più di 6 anni, Augustanews.it offre gratuitamente ai suoi affezionati lettori. E’ quanto si evince dal confronto degli articoli più letti nel 2023 che è ormai agli sgoccioli, un anno ricco di fatti, notizie ed avvenimenti di cronaca, attualità, ma anche di politica, cultura e sport che sono stati raccontati, con dovizia ed attenzione, dalla nostra testata giornalistica e che sono stati anche commentati e condivisi ampiamente sui social.

Nell top ten al primo posto, in assoluto, figura la notizia della prima tesi di laurea in siciliano scritta da uno studente di Lettere di Augusta, Alessandro Saraceno, pubblicata in esclusiva a novembre totalizzando oltre 33800 visualizzazioni. L’articolo ha suscitato nono solo l’interesse dei nostri lettori, ma anche quello di altre testate nazionali, tra cui La Repubblica, che l’hanno poi ripresa.

Al secondo posto (17873 visualizzazioni) ha colpito di più i nostri lettori la partecipazione alla semifinale italiana di Miss Mondo 2024, di due bellezze di Augusta, Rachele Siena ed Elena Impellizzeri elette, a Catania, alla prima finale regionale del concorso di bellezza.

Sul podio anche l’idea di Mirko Birritteri e Peppe Lentini, che a marzo hanno creato “Viva Rai2 tarocco”, una simpatica parodia che si ispira al più famoso programma di Fiorello che lo showman augustano ha poi mandato in onda. Il racconto della “goliardata”, anche questo in esclusiva su Augustanews, ha totalizzato poco più di 16726 letture

A seguire (14430) anche la notizia della fascia di “Gay più bello d’Italia 2023” assegnata, ad agosto, ad Alessandro Scalisi, trentunenne augustano che ha anche ricevuto anche molti commenti sui social, non ha lasciato indifferenti i lettori (13479) neanche il compleanno, il 16 maggio scorso, di Fiorello, che ha compiuto 63 anni e durante il suo programma, quel giorno, ha ricevuto come regalo speciale dalla figlia la canzone “Io vagabondo” ripresa in un nostro articolo.

Altro momento di leggerezza la partecipazione a “Reazione a catena” di tre ragazzi di Augusta Maria Amara, Diego Monticciolo e Nicoletta Longo, che hanno giocato una bella partita, ma non hanno raggiunto “l’intesa vincente” proprio sul nome dello showman augustano Fiorello e che ha totalizzato 12974 visualizzazioni

Hanno suscitato interesse nei lettori (11951) anche la presentazione, il 29 giugno, di “Augusta d’estate 2023”, il cartellone degli eventi estivi promosso da Comune che visto in piazza esibirsi Roy Paci, Pupo, i The Kolors e tanti artisti augustani, ma anche la riapertura a luglio, del “Mangia’s Brucoli resort”, la struttura a 5 stelle della Gisira, alle porte di Brucoli, che con quasi 10 mila letture si piazza all’ottavo posto del top ten, seguita ancora da Fiorello e dal suo racconto, a dicembre, al “Mattino show” di Viva Rai2 di quella volta che al carcere di Augusta lo scambiarono per un detenuto, letto da 9934 persone.

Chiude la classifica dei dieci articoli più letti nel 2023 la notizia del ritrovamento a Punta Campolato del relitto di uno junkers 88, un aereo tedesco risalente alla seconda guerra mondiale che ha sfiorato le 7790 visualizzazioni.

Tra gli articoli che più hanno suscitato l’interesse dei lettori ci sono anche la radiazione, a gennaio, dall’Ordine degli avvocati di Piero Amara, molto noto ad Augusta e assurto alla cronaca nazionale per la vicenda della presunta loggia Ungheria e non solo, la decisione del Governo di concedere agli aventi diritto anche augustani “Dedicata a te”, la postepay da 382,50 euro per la spesa. Sul fronte della cronaca l’articolo più letto racconta dell’operazione dei carabinieri che ad aprile hanno denunciato una 57enne che aveva creato nella sua casa un “mercato” di spaccio della droga, utilizzando che 3 carte di Reddito cittadinanza e la drammatica e prematura scomparsa, il 21 dicembre, per un tumore, di un bimbo di 4 anni, Gabriele che ha portato il Comune ad annullare gli eventi di Natale del giorno del funerale a dichiarare il lutto cittadino.

Come si evince, nel 2023 rimane fuori dal maggiore interesse dei lettori un tema importante qual è la politica, a trovare una notizia legata a questo argomento c’è l’articolo del 13 agosto della Regione che ha commissariato 147 Comuni, tra cui quello megarese per il mancato aggiornamento del catasto degli incendi, resa nota dal locale Pd e che ha totalizzato 3644 letture.