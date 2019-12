Ieri il concerto di Natale dell’Orchestra giovanile del II comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta

Si è tenuto ieri alle 19, nei locali della chiesa di S. Giuseppe Innografo il concerto di Natale dell’Orchestra giovanile del 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta diretto da Maria Giovanna Sergi. Il corso musicale è uno dei fiori all’occhiello dell’istituto e comprende i corsi di chitarra, tenuto da Francesco Emanuele; flauto, docente Sebastiano Emanuele; pianoforte, curato da Michela Trovato; violino, docente Marco Alderuccio.

La serata è stata aperta dall’esibizione dell’orchestra Junior, diretta da Alderuccio, cui sono seguite diverse esecuzioni in ensemble: flauti e chitarre che hanno eseguito Twinkle little star , violini e flauti con The first Noel e Joy to the world, violini e pianoforti in Silent night. Gli alunni delle classi prime di pianoforte hanno poi eseguito Jolly old Saint Nicholas, Kitten’s waltz e Dottor Faust gioca sui tasti neri. Quindi è stata la volta dell’orchestra senior, diretta da Sebastiano Emanuele, che ha spaziato nel repertorio eseguendo gli Inni Europeo e Nazionale, il canone in D, Joy has dawned, per concludere con Jingle Bells.

Appuntamento ormai tradizionale della scuola il concerto di Natale ha visto i piccoli artisti intrattenere piacevolmente il numeroso pubblico presente che ha sostenuto calorosamente i ragazzi. Tra i genitori presenti, oltre all’orgoglio di vedere i propri figli coinvolti in un’attività così impegnativa, la consapevolezza che in una società invasa dall’individualismo e dalla competizione, l’appartenenza all’orchestra è in grado di sviluppare un senso di coesione che è un bene prezioso.