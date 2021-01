“Identità siciliana: Augusta e Federico II” in un documentario sulla storia e la bellezza del patrimonio megarese

Il parco del Castello svevo, le fortificazioni spagnole, lo Sbarcatore dei turchi, contrada Serpaolo, le chiese confraternali dell’Annunziata del ceto dei Naviganti e di San Giuseppe dei mastri d’ascia, Palazzo Omodei – Migneco. Sono questi i luoghi di Augusta, a cui se ne aggiungono altri di Siracusa, ritratti nel documentario sull’ “Identità siciliana: Augusta e Federico II”, realizzato a cura della Società augustana di Storia patria, che verrà presentato oggi pomeriggio durante una conferenza stampa a Palazzo Omodei.

“Un prodotto editoriale che veicolerà la storia e la bellezza del patrimonio storico, artistico, naturalistico della città e del territorio attraverso i canali televisivi italiani ed europei” –dice il neo presidente dell’associazione culturale Salvatore Romano, subentrato a Giuseppe Carrabino, dimessosi dopo essere diventato assessore alla Cultura che ha avuto l’idea, la scorsa estate, di cogliere l’opportunità del socio onorario Luigi Amato dell’Accademia delle Belle arti di Palermo di registrare un programma sull’identità federiciana di Augusta e sull’attualità di quel patrimonio storico.

E sia Carrabino che Amato nel documentario raccontano la storia insieme a Giuseppe Michele Agnello, storico e docente dell’università di Catania, a Giancarlo Germanà dell’Accademia delle Belle arti di Palermo, all’augustano Giuseppe Cacciaguerra ricercatore del Cnr, Istituto di Scienze del patrimonio culturale e Giuseppe Carrabino, già presidente Società augustana di storia patria ed oggi assessore alla Cultura.

“Un racconto in musica con una colonna sonora di scelti brani d’epoca e la partecipazione straordinaria di una delle belle eredità federiciane, espressione dell’identità stessa della città, quale il Corpo Bandistico “Federico II – Città di Augusta”, che ha proposto quale sigla finale una celebre marcia che scandisce il tempo festivo nella città. Sarà un ottimo veicolo per esaltare la storia e la bellezza della città di Federico”- conclude Romano.

Il programma è stato realizzato con la regia del siracusano Peppe Migliara e sarà tradotto in diverse lingue per essere distribuito in numerose emittenti italiane e straniere.