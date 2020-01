I soci dell’Università popolare di Acireale in visita ad Augusta, accolti dalla Società augustana di Storia patria

Il nuovo anno ha visto come primo impegno per la Società augustana di Storia patria l’ accoglienza di un gruppo di 58 soci dell’ università popolare “Giuseppe Cristaldi” di Acireale, guidati dal presidente Angelo Pagano che hanno potuto apprezzare le bellezze del patrimonio storico, artistico e architettonico di Augusta. La visita è partita dai giardini pubblici, dinanzi il “sacrario” della città poi attraversando via San Giuseppe è arrivata alla chiesa dell’Annunziata con le preziose opere commissionate dalla congregazione dei Naviganti, passando dalla chiesa di San Giuseppe con i dipinti di Antonino Bova e l’ottocentesco presepe in ceroplastica. Attraverso via Principe Umberto gli ospiti hanno raggiunto la sede dell’ associazione filantropica liberale “Umberto I” dove il presidente Mimmo Di Franco ha illustrato la storia del sodalizio e la saletta dedicata ad Orso Mario Corbino con la biblioteca e le fotografie dei due illustri figli di Augusta “Orso Mario ed Epicarmo Corbino”.

La visita è proseguita in chiesa Madre, nel palazzo comunale e nel Museo della Piazzaforte dove accolti da Antonello Forestiere e Francesco Paci, rispettivamente direttore e collaboratore del museo gli ospiti hanno apprezzato i numerosi reperti che testimoniano la storia militare della città. Infine nella chiesa delle Anime Sante, attraverso il dipinto dell’altare maggiore è stato possibile ritrovare numerosi riferimenti a culti e devozioni acesi legati all’assistenza dei condannati a morte da parte delle compagnie laicali.

Prima di partire per Melilli il gruppo si è scambiato dei doni e ha gustato le prelibate pietanze appositamente preparate da una nota azienda agrituristica locale. Nel suo messaggio di ringraziamento a nome dei soci dell’Università popolare acese, il presidente Pagano ha espresso gratitudine per l’organizzazione che ha permesso di conoscere Augusta sotto un ottica totalmente diversa.

“Tutto questo, – ha detto Carrabino- è stato possibile grazie ad una accurata programmazione che ha visto coinvolti diversi soggetti che ringrazio. Augusta ha bisogno di essere amata, solo così potremo avviare un percorso che restituisca dignità al suo originario splendore. Chi opera con continue denigrazioni del patrimonio materiale e immateriale nonché delle condizioni di difficoltà che viviamo quotidianamente, non fa altro che rendere un cattivo servizio alla comunità. I problemi ci sono e vanno affrontati nelle sedi opportune”.