I sindaci di Augusta, Lentini e Carlentini insieme per il rilancio del parco archeologico di Leontinoi

I sindaci di Augusta Giuseppe Di Mare, di Lentini Saverio Bosco e di Carlentini Giuseppe Stefio insieme per programmare il rilancio del patrimonio del parco archeologico di Leontinoi, con un progetto che tiene conto delle emergenze archeologiche dei rispettivi territori che potrebbe essere esteso ad altri paesi e città che hanno radici storiche e culturali comuni. E una cabina di regia, in attuazione delle normative regionali sui parchi archeologici, che farà capo a Lorenzo Guzzardi, direttore del parco archeologico Leontinoi, che comprende Megara Iblea di Augusta, i villaggi preistorici dell’antica Xouthia e lo stesso sito di Leontinoi tra Carlentini a sud e Lentini a nord. Lo fa sapere l’assessore alla Cultura, Pino Carrabino che spiega che tutto ruota “intorno ai parchi archeologici e alla creazione dei comitati tecnico-scientifici che espletano funzioni fondamentali di bilancio, regolamenti, programma annuale e triennale di attività, nonché sulle scelte inerenti gli interventi da eseguire all’interno delle aree di pertinenza”.

“Un clima di concreta collaborazione quello avviato con i colleghi di Lentini e Carlentini – ha commentato il sindaco Di Mare – che intende attuare quel percorso avviato dal compianto assessore regionale Sebastiano Tusa e che oggi viene riproposto con determinazione dall’attuale assessore Alberto Samonà che ringrazio per il suo fattivo impegno a favore dei nostri beni monumentali”.

La funzione dei parchi archeologici può permettere una concreta collaborazione tra istituzioni pubbliche e private avviando così una nuova stagione di rilancio del patrimonio culturale anche in termini di ricadute economiche e sviluppo turistico del territorio.

“Nei giorni scorsi – aggiunge Carrabino – al museo archeologico di Lentini, ho avuto modo di incontrare Guzzardi e i sindaci di Lentini e Carlentini. Un incontro che ha posto le basi per quella sinergia necessaria finalizzata a comprendere le difficoltà e nel contempo le specificità di ogni sito. Insieme, attraverso i rispettivi assessorati e con l’azione propulsiva del comitato scientifico, avvieremo un programma di valorizzazione del parco che non può prescindere dalla conoscenza dei luoghi e dalle testimonianze frutto delle diverse culture che hanno animato il nostro territorio sin dall’antichità. Nessuna contrapposizione ma l’impegno da parte di tutti alla cooperazione per la necessaria valorizzazione pur con tutte le problematiche strettamente connesse, ivi comprese le diverse competente di enti, istituzioni e privati su aree insistenti nel parco”.