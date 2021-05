“I passi della legalità”, Augusta ricorda il 29° anniversario della strage di Capaci e il giudice Falcone

Una camminata aperta per tutti e iniziative con gli studenti del secondo comprensivo Orso Mario Corbino e il Rotaract per non dimenticare la strage di Capaci in cui, il 23 maggio 1992, un’autobomba uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Cosi, nel 29° anniversario della strage di Capaci, il Comune di Augusta ha promosso “I passi della legalità” un programma che si svolgerà nell’area del lungomare Granatello.

Si inizia alle 9 con il “Corrilungomare” – una staffetta per tutti, un chilometro di corsa o di camminata al lungomare Granatello per le famiglie e per quanti vorranno unirsi, a cura dell’associazione sportiva Atletica Augusta. Alle 10 nei locali del club Levante avrà luogo la commemorazione del giudice Falcone, della moglie e della scorta. Seguiranno la premiazione degli alunni degli istituti comprensivi che si sono distinti nell’iniziativa “Mi chiamo Giovanni” e alle 11.00 la presentazione del progetto didattico di valorizzazione dei siti di interesse storico-naturalistico a cura del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino con l’installazione di un pannello recante i codici del tipo Qr code per l’illustrazione del sito delle saline e delle specie presenti. Alle 11.30 “il Rotaract adotta il capanno” con l’installazione dei pannelli con la raffigurazione delle varie specie di fauna presenti nella saline.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura e alle Politiche dell’istruzione per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità nel ricordo di una delle pagine più buie della storia della Repubblica. “Augusta non dimentica – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare – e per questo ho fortemente voluto un programma di iniziative rivolte alla cittadinanza e in particolare alle giovani generazioni per un rinnovato impulso di promozione della cultura democratica, come strumento per contrastare le associazioni mafiose. Una iniziativa in conformità alle indicazioni del ministero della Pubblica istruzione che con la circolare 302 del 25 ottobre 1993 invitava all’educazione alla Legalità, tesa a valorizzare il ruolo della scuola nella comunità civile mediante iniziative per valorizzare la memoria storica, la conoscenza dei principi di legalità, dei diritti umani, della Costituzione italiana”.

Dalle 9 alle 13 il lungomare sarà interdetto al traffico veicolare ad eccezione dei mezzi di soccorso. La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle prescrizioni dell’emergenza Covid-19 con l’obbligo di indossare le mascherine e di rispettare le distanze di sicurezza, evitando la formazione di assembramenti.