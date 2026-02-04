I Lions di Augusta con il Service “Ti dono il sorriso” accanto a chi vive il dolore

La scorsa mattina ha rappresentato un momento significativo per la comunità megarese grazie al Service “Ti dono il Sorriso”, un’iniziativa che il Lions Club Augusta Host e il Leo Club hanno promosso in collaborazione con il Lions Club di Lentini e con diverse associazioni del territorio. Un’azione corale che ha dimostrato quanto la solidarietà possa trasformarsi in un gesto concreto di vicinanza verso chi affronta un percorso oncologico.

La locandina ufficiale del Service, distribuita nei saloni di parrucchieri aderenti, ha illustrato con immediatezza la missione del progetto: donare capelli, parrucche e turbanti per restituire dignità, forza e un sorriso. L’immagine, raffigurante mani che sorreggono una lunga treccia rosa, ha sintetizzato il valore simbolico dell’iniziativa. Una rete di collaborazione che ha fatto la differenza Il Lions Club Augusta Host con i giovanissimi Leo hanno proseguito con entusiasmo il Service, ricevendo anche un importante sostegno dal Lions Club di Lentini, che ha contribuito anche attraverso la donazione dei capelli della giovane studentessa Eva Lopresti, un gesto che ha commosso l’intera comunità.

Accanto ai club, diverse associazioni del territorio megarese hanno aderito, rafforzando ulteriormente la rete di supporto. La storia che ha toccato il cuore della comunità Nel corso della presentazione dell’iniziativa, il presidente del Lions Club Augusta Host, Salvatore Pitruzzello, ha condiviso una testimonianza che ha restituito il senso più profondo del Service. Ha raccontato la storia di una giovane che ha perso la madre a causa del cancro quando era ancora una bambina. “Il ricordo più doloroso — ha spiegato — era quello dei capelli che cadevano silenziosi durante la chemioterapia, mentre la madre continuava a sorridere nonostante tutto. Quel sorriso è diventato per la giovane una missione. A Natale, ha scelto di donare i suoi capelli per aiutare chi oggi affronta la stessa battaglia. Un gesto semplice, ma carico di significato: un modo per dire “Io ci sono”, anche senza conoscere il destinatario”.

Grazie al progetto “Ti dono il Sorriso”, quella scelta è diventata una carezza concreta, un atto d’amore capace di trasformare il dolore in speranza. Il progetto ha previsto tre forme di contributo, tutte fondamentali: Ciocche di capelli di almeno 25 cm, indispensabili per la realizzazione di parrucche di qualità. Parrucche usate, che sono state riparate e sanificate dai maestri parruccai. Turbanti, una soluzione leggera e confortevole per chi preferisce alternative alla parrucca. Un coordinamento attento e professionale. Il Service è stato coordinato dalla delegata distrettuale Laura Mangiafridda, che ha seguito la raccolta e la distribuzione del materiale. Capelli, parrucche e turbanti sono stati consegnati ai professionisti del settore, che li hanno trasformati in strumenti di sollievo per i malati oncologici. La partecipazione dei saloni di Augusta. La raccolta è proseguita nelle sale parrucchieri della città che hanno aderito con entusiasmo. Chi ha voluto contribuire ha potuto consegnare la propria ciocca o una parrucca usata direttamente nei saloni, rendendo la solidarietà un gesto semplice e quotidiano.

Un gesto che ha portato speranza. “Ogni donazione ha rappresentato un atto di amore e vicinanza verso chi vive un momento difficile” ha aggiunto Pitruzzello”. Il Service “Ti dono il Sorriso” ha dimostrato che, quando la comunità si unisce, può davvero alleviare il peso della malattia e restituire un po’ di serenità. Le locandine distribuite nei saloni hanno fornito tutte le informazioni utili, ricordando che ogni contributo, anche il più piccolo, ha portato con sé un messaggio di speranza.