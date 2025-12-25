I Lions “Augusta Host” e Lentini presentano tre nuovi soci in occasione degli auguri di Natale

I Lions Club della zona 19 del distretto Lions 107YB Sicilia hanno svolto il tradizionale scambio degli auguri natalizi è stata anche l’occasione per l’ingresso di tre nuovi soci. L’iniziativa promossa e organizzata dai Lions della Zona 19, appertenente alla VII Circoscrizione del distretto Lions 108YB Sicilia guidata rispettivamente dalla Presidente Rossella Marchese e da Fabio Gaudioso con i presidenti dei club: Salvatore Pitruzzello (Augusta Host), Maria Teresa Raudino (Lentini), Mariangela Musumeci (Priolo Gargallo) e Salvatore Liistro (Floridia -Val d’Anapo) è stata un momento intenso per lo scambio di auguri e fare un primo bilancio “condiviso” del lions della zona 19.

All’appuntamento natalizio hanno partecipato il primo vice governatore del Distretto Walter Buscema, il past Governatore Franco Cirillo, il vice sindaco del comune di Augusta Biagio Tribulato e don Alfio Scapellato, parroco della chiesa Madre di Augusta, gli officer del distretto del Lions. Nel loro discorso augurale e di benvenuto, i Presidenti dei club si sono rivolti a soci e ospiti per ricordare i valori che sin dalla sua fondazione nel 1917 hanno contraddistinto i Lions a livello internazionale.

Ogni anno, come associazione di servizio più grande al mondo, si occupa di progetti di solidarietà in tutti i continenti, quali ad esempio: lotta al cancro infantile, contrasto al diabete, assistenza in caso di disastri, tutela dell’ambiente, lotta alla fame, programmi per i giovani, per la vista e tanti altri, il progetto il “dopo di noi”. Ma al di là dei numeri, delle strutture e delle organizzazioni, il cuore del Lions è uno solo: SERVIRE. Servire con gioia e umiltà, azione che il club di Senigallia svolge da oltre 50 anni intervenendo nella realtà cittadina e nelle sue comunità con numerosi service ogni anno. Nel corso della giornata i Lions club hanno sostenuto il progetto della cooperativa sociale “L’albero”.

I presidenti del Lions “Augusta Host” e Lentini hanno poi presentato i tre nuovi soci: Debora Caruso e Antonio Di Benedetto di Augusta e Giorgio Franco di Lentini. Nel corso della giornata è stato ricordato Salvatore Ragazzi, del club di Lentini recentemente scomparso. A seguire anche un sostegno all’associazione del “Madagascar” che sta realizzando scuole, pozzi e attrezzature mediche, in una zona particolarmente disagiata del paese africano. Una giornata di serenità, condivisione e impegno che ha confermato il ruolo attivo del Lions Club della zona 19 del distretto Lions 109YBSicilia nel promuovere valori di solidarietà e servizio alla comunità ed è pronto ad affrontare il nuovo anno con nuovi ed importanti progetti che sono in preparazione.