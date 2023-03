“I fantasmi non sorridono”: mostra di polaroid di Enza Amato, artista di Augusta

Si chiama I fantasmi non sorridono la mostra dell’artista augustana Enza Amato allestita, alla “Benianin art gallery” di Catania e visitabile fino al 2 aprile 2023. Si tratta di un’ esposizione di polaroid curata da Paolo La Vigna, che è il risultato di un percorso, iniziato nel 2020, di sperimentazioni realizzate soprattutto con il collage analogico. Si parte da “found footage” di ogni sorta, filmati scientifici a scopo divulgativo o video privati di memorie familiari, da cui vengono scelti alcuni frames successivamente fotografati. L‘artista opera una sorta di astrazione, rimuovendo dai corpi ogni traccia di riconoscimento. Le figure sfocate si stagliano così su uno sfondo nero, da cui scaturiscono nuove presenze inaspettate, fantasmi appunto, che attraverso le emozioni suscitate in chi le osserva, creano frammenti di memoria che legano il passato al presente.

Le foto di Enza Amato, muovono l’osservatore a dialogare con esse, ad entrare nella dimensione spirituale della connessione tra memoria e presente. C’è un connubio perfetto tra la serialità delle polaroid e i soggetti misteriosi e cupi, frutto di una complessa operazione di ricerca ontologica dell’immagine e della realtà.

L‘autrice è pittrice, illustratrice e tatuatrice e ha iniziato la sua formazione artistica a Catania per poi proseguire con la laurea specialistica all’ Accademia delle Belle arti di Bologna, dove attualmente vive e lavora. “La fotografia permette, almeno in parte di preservare i nostri ricordi, di attestare la nostra esistenza, di “impadronirci” di frammenti della realtà che sfuggirebbero nel costante fluire dell’esperienza quotidiana. Per questo – ha dichiarato- la mia intenzione è quella di continuare il progetto di ricerca per tutta la mia vita.

Suggestiva l’installazione delle polaroid all’interno della “Benianin art gallery”, uno spazio espositivo nato nel 2015 nel cuore di Catania, tra piazza Scammacca e il teatro Bellini, che tra i suoi intenti ha anche quello di promuovere un cambiamento nella mentalità e nelle azioni della società attraverso la promozione di idee e progetti artistici di artisti affermati ma anche di giovani creativi.

“L’assenza di colori, nella fotografia di Enza Amato, crea un’atmosfera intensa e drammatica, rendendo le immagini più evocative. – ha commentato il curatore Paolo La Vigna – La sua è una fotografia che si concentra sulla forma piuttosto che sulla rappresentazione oggettiva del mondo, trasportando l’osservatore in un mondo surreale che fluttua tra mistero e meraviglia. I suoi lavori sono carichi di simbolismo e metafore, che invitano lo spettatore a riflettere sui grandi temi dell’esistenza umana”.

Davide Bramante, fotografo e artista siracusano riconosciuto a livello internazionale, conclude così la sua prefazione alla mostra: “In queste opere su polaroid intravedo fughe, allontanamenti e meravigliose rinascite in compagnia di fantasmi che non sorridono, ma indicano con la loro presenza/essenza che la fotografia gli sorride”. La mostra è visitabile tutti i giorni tranne il lunedì e il martedì dalle 18 alle 21.