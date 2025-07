Goletta Verde fa tappa ad Augusta: due giorni su giustizia ambientale e alla transizione ecologica

Goletta Verde, la storica campagna itinerante di Legambiente che ogni estate attraversa le coste italiane per monitorare la qualità di mari e fiumi e promuovere una cultura della sostenibilità, approderà il 17 e 18 luglio al porto Xiphonio di Augusta, nel cuore dell’area industriale più controversa d’Italia.

Due giorni intensi di incontri, laboratori, dibattiti pubblici e momenti di partecipazione civile, per affrontare alcuni dei nodi più urgenti che interessano il litorale siracusano: bonifiche ambientali, riconversione industriale, sviluppo sostenibile dei porti e la transizione ecologica legata all’eolico offshore.

Giovedì 17 luglio, la Goletta arriverà in banchina alle ore 9:00. In mattinata, spazio all’educazione ambientale con i laboratori didattici “Alla scoperta del mare” (ore 10:30 – 12:00), rivolti a bambini e ragazzi.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00, tour guidato a bordo dell’imbarcazione e, a seguire, l’incontro pubblico sul tema “Giustizia ambientale e giustizia sociale: il patto di comunità per il SIN di Priolo”, che si svolgerà presso lo stesso Porto Xiphonio. Un confronto atteso, in un territorio segnato da decenni di inquinamento industriale, sul futuro delle bonifiche, le responsabilità istituzionali e la necessità di una riconversione sostenibile.

Venerdì 18 luglio, si replica con i laboratori ambientali al mattino e il tour della Goletta, mentre alle ore 18:00 l’attenzione si sposterà al Palazzo San Biagio, dove si terrà l’incontro “Il porto di Augusta come polo strategico nazionale per l’eolico off-shore. Navigare nella giusta direzione per una giusta transizione”. L’appuntamento mira a fare il punto sulle potenzialità della costa siracusana nell’ambito delle rinnovabili e delle nuove politiche energetiche.

A chiudere la tappa, alle ore 20:30, un momento di memoria e impegno civile con il ricordo di Paolo Borsellino, in collaborazione con Libera.

Come ogni anno, Goletta Verde non è solo un presidio scientifico per il monitoraggio delle acque, ma anche uno spazio di mobilitazione sociale, che richiama l’attenzione su vertenze ambientali storiche. E Augusta, al centro del SIN di Priolo e tra le aree più delicate dal punto di vista industriale e sanitario, rappresenta una tappa simbolica.

Legambiente ha invitato a partecipare deputati regionali e nazionali, sindaci, assessori, consiglieri comunali, autorità portuali, sindacati, comitati civici e associazioni ambientaliste. Il messaggio è chiaro: serve una visione condivisa per coniugare giustizia ambientale, lavoro e salute pubblica.