Gnl nella rada di Augusta, M5S: “niente risposte dall’amministrazione”

“Sul deposito di GNL, il gas combustibile per trasporto marittimo e terrestre, all’interno della rada del Porto di Augusta, c’è poca chiarezza ma, soprattutto, poca informazione. A dieci mesi dalla richiesta di consiglio monotematico siamo di nuovo a sollecitare l’amministrazione perché si faccia parte diligente nell’informazione sul nuovo, ennesimo, impianto nella zona industriale” lo affermano i consiglieri del Movimento 5 stelle Roberta Suppo,

Marco Patti e Chiara Tringali.

“Da oltre due mesi giace nei cassetti comunali una nostra richiesta per un referendum consultivo ad Augusta – riprendono -. Riteniamo che la popolazione abbia tutto il diritto di esprimersi su un tema così delicato e importante. Ancora una volta, abbiamo offerto all’Amministrazione lo strumento giusto per arrivare a una risoluzione corretta del problema. Da Palazzo di Città, però, non è arrivata alcuna risposta. Piuttosto, risultano disattese le promesse fatte da sindaco, assessore al ramo e altri influenti esponenti della maggioranza, di mettere al centro il cittadino anche in queste decisioni così importanti”.

“Si ha l’impressione che si voglia tirare dritto, senza confrontarsi con le richieste dei consiglieri e senza, soprattutto, confrontarsi con la città che, nel bene e nel male, dovrà subire una decisione calata dall’alto. A noi ciò sembra molto grave, tenuto conto che questa Amministrazione aveva già chiesto una proroga dei tempi prima di arrivare alla conferenza decisoria, ma, durante il tempo trascorso, cos’è stato fatto? Quali azioni sono state portate avanti? La sensazione è che sia una sceneggiata al solo scopo di prendere tempo per poter distrarre la cittadinanza con altro” continuano i tre consiglieri pentastellati.

Il 20 settembre, tornerà a riunirsi la Conferenza dei Servizi Decisoria sul deposito di GNL. “Noi, come sempre detto, non ci opponiamo alla sua costruzione, ma abbiamo tantissime perplessità sulla collocazione al momento prevista. Perplessità tanto più rafforzate dalla incredibile serie di grandi e piccoli incendi che si sono sviluppati, in questi ultimi giorni, in zone non molto lontane dal sito – cocludono -. Chiediamo almeno che questo esiguo tempo rimasto sia sfruttato dal Sindaco e dall’intera Amministrazione per fare informazione seria nei confronti di tutti i cittadini e che si trovino forme adeguate per ascoltare e raccogliere il loro parere”.