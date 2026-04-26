Ultime news

1 minuto di lettura
Italiane e spagnole

Global Sumud Flotilla, oltre 60 imbarcazioni da Augusta a Gaza

"Un atto politico integrale concreto che mira a sfidare il blocco illegale imposto"

La Flotilla a Siracusa

"Un atto politico integrale concreto che mira a sfidare il blocco illegale imposto"

1 minuto di lettura

Le oltre 60 imbarcazioni italiane e spagnole presenti al porto di Augusta salpano oggi per Gaza “con un obiettivo chiaro: spezzare l’assedio, riaffermare il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, e creare le condizioni per una mobilitazione internazionale permanente che si rinvigorisca con la partenza, come atto politico integrale concreto che mira a sfidare il blocco illegale imposto a Gaza”. Lo annuncia una una nota di Global Sumud Flotilla, che manifesta la volontà dell’iniziativa di “forzare l’apertura di un corridoio umanitario permanente e denunciare congiuntamente la complicità della comunità internazionale”.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni