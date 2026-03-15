Gli studenti del Megara di Augusta alla finale internazionale dei XVII Campionati della Cultura e del Talento

Viva soddisfazione del Liceo “Megara” per la qualificazione della squadra Fast and Curious, composta da Lorenzo Ballotta (3^AC), Giorgio Belluso (4^AS), Giulia Boellis (5^BS), Marika Fazio (4^BS), Eliana Poppite (2^AS), Chiara Tempio (5^BS), alla Finale internazionale della XVII edizione dei Campionati della Cultura e del Talento.

Il 7 marzo a Enna l’Istituto ha debuttato alle Semifinali di questa competizione nazionale che valorizza conoscenze, creatività, logica e capacità di lavorare in squadra. La partecipazione a questa gara, che rientra nel programma di valorizzazione delle eccellenze del MIM, non solo amplia la vasta offerta formativa del Liceo, ma è soprattutto un’occasione offerta ai ragazzi per mettere alla prova le proprie competenze, per collaborare in modo efficace, per affrontare sfide nuove, ma è anche un’esperienza che arricchisce il loro percorso scolastico e la loro crescita formativa. Gli studenti del “Megara” hanno dimostrato entusiasmo, preparazione e un forte senso di appartenenza, portando in gara le conoscenze in diversi ambiti multidisciplinari, le loro passioni personali e confrontandosi su: geostoria, matematica, logica e informatica, musica e arte, scienze, letteratura italiana e internazionale ed educazione civica.

La dirigente scolastica Fabrizia Ferrante e le docenti referenti delle Olimpiadi della cultura e del talento Cassandra Carriglio e Maria Grazia Chiarello esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto e fanno il loro plauso a tutti gli alunni che hanno partecipato.

Oltre alla squadra Fast and Curious si sono cimentate nella competizione le seguenti squadre del Liceo “Megara”: Aura composta da Carlo Ippolito, Alberto Marano, Fernando Lesan Methnula Muthutandrige, Salvatore Serra, Claudio Spatola, tutti della 2^As; 1Csonthetop composta da Carola Cavallo, Letizia Fazio, Giulio La Ferla, Giulia Pasqua, Paolo Sorbello, Marco Tringali, tutti della 1^CS; Ma che sappiamo composta da Sofia Borzì (2^CS), Alessandra Caramagno (2^CS), Francesco Piazza (2^BS), Paola Rita Pinto (2^AS), Samuele Tringali (2^AS), Silvia Tringali (2^AC); The Best composta da Sofia D’Amico (3^AC), Federica Di Grande (3^AC), Giaele Iurianello (4^CS), Francesco Leonardi (4^BS), Serena Meli (3^AC). Un ringraziamento da parte del Liceo “Megara” va all’ ottima organizzazione dello staff dell’OCT-17 e al Comune di Enna per la calorosa accoglienza e per l’apertura gratuita del Museo ai partecipanti alla competizione.

La Finale internazionale della XVII edizione dei Campionati della Cultura e del Talento si disputerà a Tolfa (RM) dal 23 al 26 aprile 2026.