Gli studenti del Liceo Megara portano in scena “La Pace” di Aristofane

Il Liceo “Megara” di Augusta invita la cittadinanza alla rappresentazione teatrale de “La Pace” di Aristofane, opera classica rivisitata e reinterpretata dagli studenti dell’istituto.

Lo spettacolo è il risultato di un intenso percorso formativo e laboratoriale che ha coinvolto alunni di tutti gli indirizzi del liceo, trasformandosi in un’importante occasione di crescita culturale, artistica e civile. La rappresentazione offrirà inoltre uno spunto di riflessione su temi universali e ancora oggi di grande attualità.

La messa in scena è stata curata dai docenti Sebastiano Sardo, docente esperto; Giuseppina Pugliares, tutor d’aula; Gabriella Lombardo, figura aggiuntiva; e Ornella Spina, responsabile dei costumi e degli oggetti di scena.

L’evento si terrà lunedì 8 giugno 2026 alle 18.30 nell’Auditorium “G. Amato” di Augusta.