Gli studenti del Corbino visitano la Compagnia dei Carabinieri di Augusta

Continuano gli incontri tenuti dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani promosso dal Comando Generale dell’Arma in collaborazione con il MIUR.

Martedì mattina, il Comandante della Stazione di Augusta, Luogotenente C.S. Paolo Cassia ha ricevuto nella sede del comando di via Aldo Moro tre classi di giovanissimi studenti del 2° Istituto Comprensivo “O.M. Corbino” plesso Todaro.

I giovani alunni, accompagnati dai loro insegnanti, hanno trascorso una mattinata con i Carabinieri e hanno avuto modo di conoscere e provare equipaggiamenti e autovetture e soddisfare alcune curiosità. I ragazzini sono stati subito attratti dal fatto di poter vedere da vicino le uniformi, salire sulla gazzella, accendere sirene e lampeggianti ed esplorare gli ambienti operativi e la stanza tutta per sé dedicata alle audizioni protette delle persone vulnerabili, assistendo a dimostrazioni pratiche sull’uso delle attrezzature in dotazione.

Durante l’incontro i ragazzi hanno potuto porre domande e confrontarsi con i Carabinieri su temi come il bullismo, l’uso consapevole dei social media e il rispetto delle regole civiche.