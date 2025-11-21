Gli alunni del “Corbino” di Augusta in visita a Marisicilia

Martedì 18 e mercoledì 19 novembre gli alunni di tutte le classi del secondo anno della scuola secondaria di primo grado del 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta, diretto da Gloriana Russitto, hanno conosciuto la realtà di Marisicilia, visitando il Comando Marina e soffermandosi particolarmente nella Sala Storica.

La visita, resa possibile grazie all’ospitalità dell’ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, si inserisce tra le attività didattiche previste dall’Istituto megarese nell’ambito delle attività di Orientamento, volte, come indicato dalle linee guida per l’Orientamento scolastico emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, a realizzare attività mirate ad aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità e delle proprie attitudini e per fornire loro le necessarie informazioni sulle opportunità formative e professionali del territorio, affinché possano compiere una scelta consapevole nel proseguimento del proprio percorso di studi al termine della scuola Secondaria di primo grado.

Le classi hanno conosciuto la realtà di Marisicilia, esempio di sinergia tra civili e militari, mediante una visita al Comando Marina di Augusta. Qui, presso la Sala storica hanno potuto osservare divise, attrezzature, pezzi storici, apparecchiature e materiale del servizio sanitario, cimeli resi disponibili dai vari Comandi di tutta la Sicilia e isole minori, ma anche dispositivi per la comunicazione come il centralino telefonico in legno risalente al 1920 ed alcuni reperti ritrovati nel fondale marino risalenti allo sbarco anglo americano in Sicilia. Ha accompagnato i ragazzi nella visita Domenico Peluso, direttore della sala storica, che, durante il periodo del lockdown con amore e impegno ha recuperato e restaurato il materiale presente e che continua ad arricchire il museo di pezzi storici provenienti da tante parti d’Italia e da lui rese esponibili.

Durante la visita i ragazzi hanno potuto visitare il bunker antiaereo presente all’interno della base ed ammirare la palazzina polifunzionale nuova sede di Marisicilia che, inaugurata lo scorso 15 aprile ed intitolata all’eroe della seconda guerra mondiale Vittorio Moccagatta, ospita anche la Direzione del Centro di Telecomunicazioni e informatica. Tra le peculiarità dell’edificio, la planimetria ispirata alla forma di un’ancora e la presenza al suo interno di un modellino, in scala 1 a 25, della Regia nave scuola “Cristoforo Colombo” a testimonianza dell’impegno a tutela della memoria storica e delle tradizioni marinaresche del personale militare e civile dei Comandi della Marina Militare.