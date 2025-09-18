“Giù le mani dal depuratore”: il sindaco Di Mare difende il progetto per Augusta

“Giù le mani dal depuratore”. Con queste parole, affidate a un post pubblico, il sindaco Giuseppe Di Mare interviene con fermezza sulle voci che ipotizzano una rinuncia alla realizzazione dell’impianto di depurazione cittadino.

Di Mare ha ribadito che abbandonare il percorso già avviato significherebbe “rinunciare a una certezza per abbracciare un’incognita”. Il progetto attuale, infatti, è già finanziato, ha una gara pronta a partire e prevede tempi definiti per la messa in funzione, garantendo la depurazione civile e il superamento delle infrazioni europee.

Secondo il primo cittadino, inseguire soluzioni alternative comporterebbe invece “tempi indefiniti, costi superiori, rischi di nuove procedure Ue e incognite tecniche”. Una strada che, a suo avviso, esporrebbe la comunità e le imprese locali a ulteriori penalizzazioni.

“Il nostro dovere – ha sottolineato – è dare risposte concrete ai cittadini. E queste risposte passano da progetti certi, già finanziati e in linea con le richieste dell’Europa”.

Il sindaco ha quindi rilanciato la priorità dell’amministrazione: portare a termine il depuratore di Augusta senza ulteriori esitazioni. “La città – ha concluso – non può permettersi l’ennesima occasione mancata”.