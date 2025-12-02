Giovedì le celebrazioni in onore della patrona della Marina Militare, Santa Barbara, ad Augusta

Giovedì 4 dicembre nella chiesa di Santa Maria Assunta di Augusta, monsignor Francesco Lo Manto, Arcivescovo di Siracusa, officerà la messa solenne di Santa Barbara, patrona della Marina Militare.

La celebrazione avrà inizio alle 11 e si svolgerà alla presenza del Comandante Marittimo Sicilia, ammiraglio di divisione Andrea Cottini, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa, ingegner Domenico Maisano, e delle più alte cariche civili e militari della provincia.