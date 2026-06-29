Giovani cittadini del mondo: festa ad Augusta per le borse di studio “Intercultura”

Lunedì 22 giugno, la suggestiva cornice del Circolo Ufficiale della Marina Militare “Vandone” ha ospitato un evento speciale: la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso Intercultura, i giovani studenti del territorio che nei primi mesi lasceranno l’Italia per iniziare il loro programma scolastico all’estero. Una serata all’insegna dello scambio culturale, dell’emozione e delle storie che uniscono il mondo. Sono cinque infatti le eccellenze locali che si preparano a vivere un’esperienza che segnerà il loro percorso di crescita personale e formativa.

Le destinazioni coprono quattro continenti: Paolo Ingarao, studente del Liceo Scienze Applicate “Sacro Cuore” di Siracusa volerà in Messico per un intero anno scolastico; Emily Fecarotta, frequentante il Liceo linguistico “Megara”, affronterà la stessa durata ma in Thailandia. Soggiorni più brevi, ma non meno intensi, per Giuliana Schillaci, del Liceo classico “Gorgia Vittorini” di Lentini e Camilla D’Amico del Liceo classico “Megara”, che trascorreranno un semestre rispettivamente in Francia e in Costa Rica, mentre Sergio Scalone, studente del Liceo linguistico “Gorgia Vittorini” di Lentini si prepara a vivere un trimestre nel Regno Unito. In tutti loro, come sottolineato durante la premiazione, brillano l’entusiasmo e la consapevolezza di diventare veri e propri ambasciatori della propria comunità nel mondo.

La cerimonia ha offerto anche l’occasione per tracciare il bilancio dei mesi trascorsi e salutare i ragazzi stranieri ospitati quest’anno dal Centro Locale di Intercultura. Violeta (Argentina), Sacha (Canada), Yagmur (Turchia) e Helena (Portogallo) hanno concluso il loro anno di studi in Italia, lasciando un segno profondo nella comunità locale tra banchi di scuola e nuove amicizie.

A testimonianza dell’indissolubilità dei legami che Intercultura riesce a creare, alla serata hanno voluto partecipare anche Miyu e Konoha, due studentesse giapponesi. Già ospiti ad Augusta durante la “Settimana di Scambio”, le due giovani hanno scelto di ritornare in Sicilia per riabbracciare le proprie famiglie ospitanti, confermando il valore umano del progetto.

Il cuore pulsante dell’intera macchina organizzativa resta infatti la generosità delle famiglie del territorio.

I volontari del Centro Locale di Augusta hanno voluto tributare un ringraziamento speciale a tutti i nuclei familiari che, con spirito di apertura, aprono le porte delle proprie case per accogliere questi ragazzi. “L’accoglienza non è mai un gesto scontato, e senza il contributo delle famiglie Intercultura non potrebbe realizzare la sua missione di pace e dialogo tra i popoli”, ha dichiarato Brigida Stano, presidente del Centro Locale di Intercultura Augusta.

L’evento si è concluso con l’augurio più grande: un buon viaggio a chi parte e un caloroso bentornato a casa a chi rientra, con la certezza che ogni esperienza vissuta continuerà a gettare ponti invisibili ma indistruttibili tra culture e storie diverse. Per avere maggiori informazioni su come diventare una famiglia ospitante o partecipare ai programmi, è possibile consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.intercultura.it/famiglie.