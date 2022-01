Giovane maestra di sostegno di Augusta trovata senza vita nel suo letto

Aveva 27 anni lavorava come insegnante di sostegno alle elementari a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco Vanessa Lisitano, l’ augustana trovata senza vita nel suo letto nella notte tra sabato e domenica. La giovane viveva in centro a Osnago, un altro comune della Brianza lecchese e sarebbe stata colpita da un malore mentre si trovava nel suo letto. In pigiama, infatti, l’avrebbero trovata i vigili del fuoco e i carabinieri che, allertati dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la ventisettenne, hanno dovuto sfondare la porta per entrare dentro l’appartamento. E fare cosi la macabra scoperta.

I funerali si svolgeranno sabato 22 gennaio, alle 11, nella chiesa del Cristo Re. Vanessa Lisitano lascia il compagno, i genitori e i fratelli.