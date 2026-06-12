Giornate Europee dell’Archeologia, Augusta protagonista a Megara Hyblaea con visite guidate e il teatro di carta Kamishibai

Anche Augusta sarà tra le protagoniste delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026, l’iniziativa internazionale coordinata dall’Istituto Nazionale Francese di Ricerca Archeologica Preventiva (Inrap) e organizzata in Italia dal Ministero della Cultura. Dal 12 al 14 giugno, il sito archeologico di Megara Hyblaea ospiterà visite guidate, laboratori e attività dedicate a grandi e piccoli.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il Kamishibai, il tradizionale teatro di carta giapponese, che racconterà la storia della fondazione di Megara Hyblaea e alcuni tra i più celebri miti dell’antica Grecia. L’iniziativa coinvolgerà anche i ragazzi diversamente abili ad alto funzionamento della comunità “La Dimora delle Virtù”, promuovendo inclusione e partecipazione attraverso la cultura.

Il programma prenderà il via venerdì 12 giugno alle 17.30 nell’area dell’Antiquarium con l’apertura ufficiale delle Giornate Europee dell’Archeologia. Sabato 13 giugno, dalle 10 alle 12, sono previste visite guidate su prenotazione al sito archeologico, mentre negli stessi orari i più piccoli potranno partecipare al laboratorio Kamishibai. Nel pomeriggio, dalle 17.30, ulteriori eventi e attività si svolgeranno nell’area dell’Antiquarium.

Domenica 14 giugno, sempre dalle 10 alle 12, si terrà una nuova visita guidata a Megara Hyblaea accompagnata da un’altra sessione del teatro di carta dedicata ai bambini.

A presentare l’iniziativa è stato Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub d’Italia: “Il tema centrale di questa edizione è il cantiere archeologico, “Archaeology in the Making”. Sono previste aperture straordinarie e visite a siti e cantieri archeologici, musei, luoghi della cultura e laboratori didattici per avvicinare il pubblico al patrimonio storico e archeologico”.

Numerosi gli eventi organizzati in tutta Italia. In Sicilia, oltre ad Augusta, sono previste iniziative a Cefalù, con visite alle mura megalitiche dell’antica Kephaloidion, e a Sant’Alessio Siculo con i “Dialoghi al Museo dei Sommersi”. In Puglia, invece, spazio a escursioni archeologiche a cavallo nella necropoli di San Magno, a Corato, e a incontri dedicati ai paesaggi e all’archeologia del territorio.

Le Giornate Europee dell’Archeologia si confermano così un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale e coinvolgere cittadini e visitatori in un viaggio alla scoperta delle radici storiche del territorio.