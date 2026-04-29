Giornata mondiale della terra ad Augusta, le iniziative di Nuova Acropoli

Dalla Terra, per la Terra, questo il titolo dell’iniziativa con cui, anche quest’anno, l’associazione Nuova Acropoli di Augusta celebrerà la Giornata mondiale della Terra. Un pomeriggio, quello del 3 maggio, a Brucoli, che sarà dedicato alla sensibilizzazione ambientale, “alla riscoperta del profondo legame tra essere umano e Natura, che nasce dall’esigenza sempre più urgente di coltivare una relazione autentica e consapevole con nostra Madre Terra, per riscoprirsi parte integrante di un equilibrio più ampio, fatto di interconnessioni, responsabilità e cura”.

Questo lo spirito che animerà l’evento, fa sapere l’associazione, per unire riflessione e azione concreta; un pomeriggio rivolto a tutti, che prevede attività all’aperto, stand con laboratori interattivi, progetti di rivalutazione aree verdi, pulizia ecologica di un tratto del litorale, uno spazio dedicato allo Yoga all’aperto, a cura di Valentina Bari e tanto altro.

L’evento, patrocinato dal Comune di Augusta, sarà realizzato in collaborazione con Associazione Nazionale Italia Nostra (Sezione di Augusta) e Cuore Animale, promotori, come Nuova Acropoli, di iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura della sostenibilità sul territorio di Augusta.

L’appuntamento è per domenica 3 maggio 2026 in Piazza Belvedere a Brucoli alle 16.