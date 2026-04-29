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Il 3 maggio

Giornata mondiale della terra ad Augusta, le iniziative di Nuova Acropoli

Un pomeriggio a Brucoli dedicato alla sensibilizzazione ambientale

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Dalla Terra, per la Terra, questo il titolo dell’iniziativa con cui, anche quest’anno, l’associazione Nuova Acropoli di Augusta celebrerà la Giornata mondiale della Terra. Un pomeriggio, quello del 3 maggio, a Brucoli, che sarà dedicato alla sensibilizzazione ambientale, “alla riscoperta del profondo legame tra essere umano e Natura, che nasce dall’esigenza sempre più urgente di coltivare una relazione autentica e consapevole con nostra Madre Terra, per riscoprirsi parte integrante di un equilibrio più ampio, fatto di interconnessioni, responsabilità e cura”.

Questo lo spirito che animerà l’evento, fa sapere l’associazione, per unire riflessione e azione concreta; un pomeriggio rivolto a tutti, che prevede attività all’aperto, stand con laboratori interattivi, progetti di rivalutazione aree verdi, pulizia ecologica di un tratto del litorale, uno spazio dedicato allo Yoga all’aperto, a cura di Valentina Bari e tanto altro.

L’evento, patrocinato dal Comune di Augusta, sarà realizzato in collaborazione con Associazione Nazionale Italia Nostra (Sezione di Augusta) e Cuore Animale, promotori, come Nuova Acropoli, di iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura della sostenibilità sul territorio di Augusta.

L’appuntamento è per domenica 3 maggio 2026 in Piazza Belvedere a Brucoli alle 16.


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