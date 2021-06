Giornata di fuoco ieri in provincia e anche ad Augusta, convocato il Centro coordinamento soccorsi

Arriva il caldo e arrivano puntuali anche gli incendi che ieri, numerosi, sono scoppiati in provincia, interessando tanti comuni tra cui anche quello megarese e, in totale, una superficie non boscata di oltre 200 ettari. Cosi ieri pomeriggio il prefetto di Siracusa Giusi Scaduto ha convocato, in via d’urgenza, e presieduto il Centro coordinamento soccorsi con la partecipazione dei vertici delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale, della Protezione civile regionale e in stretto raccordo con i sindaci interessati.

La riunione si è resa necessaria per coordinare le attività rispetto ai numerosi incendi che sono scoppiati contestualmente nei comuni di Cassaro, Lentini, Floridia, Augusta, Canicattini, Avola e Siracusa, che hanno richiesto l’intervento congiunto di tutte le componenti del sistema di protezione civile.

In ragione della vastità dei territori interessati dai roghi, anche in zone impervie, sono stati attivati e resi operativi numerosi concorsi aerei – due canadair inviati dal Centro operativo aereo unificato (Coau) del Dipartimento nazionale della Protezione civile e un elicottero del Corpo Forestale – ed è stato, altresì, disposto l’allontanamento delle persone dalle abitazioni più vicine al fronte di fuoco. Si è reso anche necessario disporre la chiusura di un tratto della Ss 194, il cui traffico è stato dirottato su percorsi alternativi.

Incessante è stato l’impegno profuso da tutte le componenti tecniche del sistema operativo, con un imponente impiego di uomini e mezzi, che hanno proseguito le attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La situazione continuerà ad essere costantemente monitorata, specie nelle prossime ore, in cui il Dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso un bollettino che prevede un livello medio di rischio incendi nel territorio provinciale.