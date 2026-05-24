Giornata della Legalità, iniziativa di Archeoclub ad Augusta

Ieri, in occasione del 23 maggio, Archeoclub d’Italia Nazionale partecipa alla Giornata della Legalità commemorando le vittime delle mafie, in particolare nell’anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Per la III edizione 2026 l’associazione, tramite la struttura specialistica Marenostrum, ha previsto il coinvolgimento di alcune sedi del versante jonico siciliano tra cui Augusta.

La manifestazione, che promuove iniziative educative e di memoria coinvolgendo cittadinanze e studenti al rispetto delle regole, la tutela del patrimonio e l’impegno civile, ha quale strumento principe l’utilizzo della motovela ” Díke “, la nave della legalità, sequestrata agli scafisti e assegnata all’Associazione per il perseguimento degli scopi menzionati.

La suddetta motovela sarà ormeggiata presso il Porto Turistico Xiphonio dal pomeriggio del 24 maggio e fino al mattino del 26; per la giornata di lunedì 25 maggio, la locale sede di Archeoclub d’Italia ha organizzato diverse attività rivolte alle scuole al mattino e all’intera cittadinanza a partire dalle ore 14.

L’iniziativa si concluderà alle ore 18 con la conferenza denominata ” Governance del mare: tra tutela e contrasto dell’illecito”.