Giornata della disabilità, il “Corbino” di Augusta celebra l’inclusione con i giochi sportivi degli Insuperabili

Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’ONU con lo scopo di promuovere i diritti, il benessere e la piena inclusione delle persone con disabilità, sensibilizzando l’opinione pubblica e combattendo ogni forma di discriminazione.

Al 2° Istituto Comprensivo O.M. Corbino di Augusta, diretto da Gloriana Russitto, la giornata è stata celebrata con l’avvio della seconda edizione progetto “Sport e cultura: giochi inclusivi a scuola”. Il progetto, promosso dalla sede Insuperabili di Floridia con il patrocinio dei Comuni di Augusta, Floridia e Solarino e, quest’anno, del Comitato Paralimpico Italiano, ha trovato l’adesione ed il sostegno di partner strategici della rete territoriale: N.P.I.A. Asp di Siracusa, Comitato paralimpico Sicilia, Associazione Diversabili “Padre Pio” onlus, Associazione culturale FOCUS, Fondazione Sportcity, Ortopedia tecnica siciliana, Misericordia Floridia Odv.

L’attività ha visto protagonisti gli alunni di tutti i Plessi, che sono stati impegnati nello svolgimento di giochi sportivo-motori accessibili a tutti e nella realizzazione di laboratori artistico-espressivi per la costruzione di modelli di comportamento prosociale adatti alle diverse fasce d’età dell’Istituto.

La competizione, svoltasi tra classi parallele grazie all’impegno del prof. Samuele Rizzeri e degli insegnanti di scienze motorie della scuola secondaria dell’Istituto megarese (Mauro e De Luca), coordinati da Antonio D’Aquino (responsabile del progetto), è stata preceduta da una coreografia di apertura, realizzata da tutti gli alunni dei gradi di scuola nei cortili dei diversi Plessi, durante la quale si sono realizzati i cerchi Olimpici resi visibili anche da allegri pon pon realizzati dai ragazzi nei 5 colori degli stessi cerchi. Fondamentale e instancabile il contributo delle docenti della scuola primaria Alessandra Screpis, Giuseppina Blandino e Antonella Riccobono, attente ai dettagli e impegnate in sinergia con le classi coinvolte.

Dopo la fase iniziale della manifestazione, hanno preso il via in parallelo, sia il torneo che le attività educative ed artistico-creative a tema programmate. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono stati impegnati in attività di tutoraggio, supporto logistico e nella realizzazione di interviste e report a documentazione della giornata. Purtroppo, a causa di un improvviso temporale, i giochi non sono stati completati in tutti i Plessi e saranno recuperati a breve.

In qualità di testimonial della società sportiva Insuperabili e come prossimo Tedoforo alle Olimpiadi di Cortina, è stato presente, al Plesso “Laface” Giuseppe Auteri, giovane con autismo da tempo impegnato nella tematica dello sport, disabilità e inclusione. Il 18 dicembre p.v. sarà uno dei 40 Tedofori a dar il via alla staffetta che da Priolo consegnerà la fiaccola olimpica fino ad Augusta, un passaggio di consegne simbolico e assai significativo tra storie di vita importanti che ben interpretano e testimoniano valori come la lealtà, la solidarietà, il fair play, la pace e l’inclusione, in uno sport pulito e per tutti, atleti normodotati e paralimpici.

Questa prima fase del progetto, sarà seguita da attività letterarie e creative inerenti il concorso “LiberaMente”, oggetto di nuovi compiti, esperienze ed emozioni che si svolgeranno nel mese di aprile 2026 a Floridia e che saranno curate dalla prof. Cettina Messina.