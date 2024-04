“Giornata del mare”, esercitazione al golfo Xifonio. Spettatori d’eccezione studenti di Augusta

In occasione della “Giornata del mare”, la Capitaneria di porto-Guardia costiera di Augusta ha organizzato oggi un’esercitazione di antincendio, di antinquinamento e di evacuazione medica, per stimolare il costante mantenimento in assetto di un ottimale livello di operatività dei soggetti preposti alla sicurezza marittima e portuale. In particolare, è stato simulato il verificarsi di un’emergenza, consistente nello scoppio di un incendio a bordo di un’unità mercantile, la M/C Punta azzurra, messa a disposizione della società Maritime bunker, durante un viaggio di trasferimento dal porto megarese al porto Xifonio, nelle acque antistanti il porticciolo turistico Xifonio, con sversamento di idrocarburi in mare.

Cautelativamente, al fine di seguire l’ unità mercantile per ragioni di sicurezza, è stato formato un convoglio, di cui hanno fatto parte un rimorchiatore messo a disposizione dalla società Rimorchiatori Augusta, il rimorchiatore Capo Boeo, una pilotina della Corporazione Piloti, la motobarca Altair, un’unità della società Snad, la motobarca Why not 21, due unità della società Ternullo, le motobarca Supergabbiano 8 e San Marco, un’unità della società Patania, la motobarca Recoli 4°, un’unità del Gruppo Barcaioli, la motobarca Lido ed un’unità del Gruppo Ormeggiatori, la motobarca Forte Vittoria.

Il convoglio è stato seguito da una motobarca dei Vigili del fuoco e scortato da un’unità navale militare della Guardia costiera. Il rimorchiatore ha provveduto a domare le fiamme con i monitori di bordo, mentre la motobarca dei Vigili del fuoco ha successivamente verificato, con un apposito apparato, che la temperatura fosse scesa sotto il livello di pericolo. I mezzi delle ditte di antinquinamento e di disinquinamento hanno proceduto a contrastare l’inquinamento, causato dallo sversamento in mare di prodotto idrocarburico, collocando panne di contenimento ed assorbenti.

Nel contempo, una squadra dei Vigili del fuoco è salita a bordo della cisterna, ha imbragato un ferito (simulato da un manichino) su una barella, e lo ha trasbordato sulla motovedetta della Guardia costiera che, a tutta velocità, si è diretta verso il porticciolo turistico, laddove si è anche diretta, intanto, un’ambulanza della Fraternità di Misericordia. La direzione del porticciolo Xifonio ha reso fruibile l’area.

Su invito della Guardia costiera hanno assistito all’esercitazione gli alunni delle ultime classi della scuola primaria di tutti gli istituti comprensivi di Augusta, “Principe di Napoli”, “Corbino”, “Costa” e “Todaro”, oltre ad una rappresentanza di studenti del liceo “Megara” che ha partecipato al concorso “La cittadinanza del mare”. Si è trattato di un’esperienza formativa per gli alunni, unica nel suo genere, i quali hanno avuto l’opportunità di osservare, da vicino, come viene affrontata una situazione critica. Gli studenti, circa 300, accompagnati dai relativi insegnati, si sono soffermati nella piazzetta di belvedere posta innanzi alla chiesa della Madonna delle Grazie, e nello spiazzo posto innanzi all’edificio ex sede del Tribunale, dai quali è stato possibile avere piena visuale dello scenario, illustrato, con un megafono, da un ufficiale della Guardia costiera, che ha coordinato le attività attraverso degli apparati ricetrasmittenti portatili. Successivamente, i bambini si sono recati presso il porticciolo turistico Xifonio, ove vari dei mezzi impegnati nell’attività sono andati ad ormeggiarsi, al fine di vederli da vicino.

Sono state emanate ordinanze di polizia marittima da parte del comando della Capitaneria di porto, di viabilità stradale da parte del comando della Polizia municipale e di servizio per gli aspetti connessi alla tutela dell’ordine pubblico da parte della Questura di Siracusa. A terra erano presenti militari della Guardia costiera, poliziotti, carabinieri, agenti della Polizia municipale e Vigili del fuoco, oltre a rappresentanti dei servizi tecnico-nautici e portuali intervenuti. Un sentito ringraziamento va dal comando della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Augusta a tutti gli enti pubblici, e privati, coinvolti, che hanno consentito l’eccellente riuscita l’esercitazione, ed agli istituti scolastici, che hanno permesso ai propri studenti di assistere.