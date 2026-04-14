Giornata del Mare, alla Capitaneria di Porto di Augusta la Lega Navale Italiana per la cultura della salvaguardia del mare

Lo scorso 10 Aprile 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Mare, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Augusta ha accolto, presso la propria sede, la sezione della Lega Navale Italiana di Brucoli – Augusta, per una visita istituzionale inquadrata nell’ambito delle iniziative volte alla promozione della cultura del mare e della tutela dell’ambiente marino.

La Giornata Nazionale del Mare, istituita con il Decreto Legislativo n. 229 del 3 Novembre 2017, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare, le nuove generazioni ed i cittadini in generale, ad una maggiore attenzione sull’importanza del mare quale risorsa culturale, sociale, economica, scientifica ed ambientale. Tale ricorrenza, dalla sua istituzione, rappresenta un momento di riflessione condiviso atto a valorizzare il concetto di “patrimonio mare”, unitamente all’esigenza di protezione dell’ecosistema marino, delle sue risorse naturali e della biodiversità, da pratiche che ne compromettono la preservazione e l’integrità.

Nel corso dell’incontro, il personale della Capitaneria di Porto ha illustrato ai presenti le principali competenze e funzioni del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con particolare riferimento alle attività operative svolte nell’ambito del Compartimento Marittimo di Augusta.

Sono stati proiettati video istituzionali relativi alle più significative operazioni condotte dal Corpo negli ultimi anni, evidenziando il costante impegno profuso nelle attività di ricerca e soccorso in mare, della sicurezza della navigazione, della tutela dell’ambiente marino, della tutela del consumatore nell’ambito dei controlli nella filiera della pesca e vigilanza sulle attività marittime. È stata inoltre sottolineata l’importanza, nel contesto attuale e futuro del “sistema mare”, di saper coniugare sensibilità ambientale ad innovazione tecnologica/operativa, al fine di ricercare e promuovere una sempre più elevata cultura della salvaguardia del mare e dei suoi ecosistemi. L’incontro si è concluso in un clima di viva partecipazione con la consegna del crest della Guardia Costiera di Augusta al Presidente della Sezione Lega Navale Italiana di Brucoli – Augusta, Dott. Andrea NERI e del gagliardetto della Sezione Lega Navale Italiana di Brucoli – Augusta al Comandante in II della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Augusta, Capitano di Fregata (CP) Fabio SERAFINO.

L’occasione è stata propizia per una tradizionale foto ricordo a testimonianza del proficuo ed edificante momento di condivisione.