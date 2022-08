Giorgia Meloni domani a Catania. Pietro Forestiere: “Il mio contributo per vincere anche in Sicilia”

“Sarò presente a Catania con una folta delegazione di amici e simpatizzanti di Augusta e della provincia di Siracusa per ribadire il convinto sostegno alla battaglia vincente della nostra leader nazionale, alla quale mi lega un percorso comunitario e politico ventennale”. A annunciare la prima tappa della campagna elettorale in Sicilia della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è Pietro Forestiere, 38enne augustano, componente dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia e candidato alle Regionali nel collegio provinciale di Siracusa.

Meloni domani, alle 18, incontrerà i propri sostenitori a Catania, a “Le Ciminiere”, nella prima tappa siciliana per la campagna elettorale in vista delle elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre. Militanti e simpatizzanti del circolo di Augusta saranno nel capoluogo etneo a fare quadrato attorno al loro candidato naturale alle Regionali Pietro Forestiere.

Il 38enne augustano, dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni, impegnato sin da ragazzino nella militanza politica (a 14 anni è tra i fondatori ad Augusta del circolo territoriale “Ezra Pound” di Azione Giovani, organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale) ha atteso il deposito della lista che lo vede candidato per un posto all’Ars per annunciare, venerdì, la propria candidatura: “Con grande emozione e con la passione di sempre – ha scritto sui suoi canali social – sono candidato alle elezioni Regionali2022 nella lista di Fratelli d’Italia per il collegio provinciale di Siracusa. Ringrazio chi ha creduto a questo progetto oggi al via e quanti sosterranno questa battaglia per la nostra comunità”.

Domani il battesimo della campagna elettorale con l’arrivo del leader nazionale Meloni e la prossima settimana la presentazione ufficiale in un incontro pubblico nella sua Augusta. “Siamo convinti – ha concluso Forestiere – che sia a Roma che a Palermo la coalizione di centrodestra conseguirà un successo pieno al quale, come candidato alle Regionali in provincia di Siracusa, intendo dare il massimo contributo”.