“Geo barents” al porto di Augusta: primo fermo per una nave ong dopo decreto Piantedosi

È attraccata al porto di Augusta, dove è arrivata lunedì, la “Geo barents”, la nave di “Medici senza frontiere” raggiunta ieri sera da un provvedimento di fermo amministrativo di venti giorni e una multa da diecimila euro. Si tratta della prima nave di una ong multata, ai sensi del decreto Piantedosi sulle norme che regolano i salvataggi, e che è proprio ieri è stato convertito in legge al Senato.

La sanzione è stata decisa dalla Capitaneria di porto di Ancona dove la scorsa settimana la nave aveva fatto tappa per lo sbarco di 48 migranti a bordo, come ha fatto sapere la stessa ong: “La Capitaneria di porto di Ancona ci contesta, alla luce del nuovo decreto, di non aver fornito tutte le informazioni richieste durante l’ultima rotazione che si è conclusa con lo sbarco ad Ancona. Stiamo valutando le azioni legali da intraprendere per contestare l’accaduto. Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite”. – ha fatto sapere l’organizzazione.

Dovrà rimanere nel porto megarese in fermo amministrativo per 20 giorni.