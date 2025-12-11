Gas per uso domestico: strategie di risparmio e suggerimenti utili

Insieme all’elettricità, il gas per uso domestico è una delle principali fonti di energia che vengono utilizzate nelle abitazioni. Durante tutto l’anno lo si impiega infatti per preparare i cibi e produrre l’acqua calda sanitaria; nei mesi più freddi, inoltre, è sfruttato per il riscaldamento degli ambienti.

La sua utilità è quindi fuori discussione, ma indubbiamente il suo impiego ha un peso economico rilevante sul bilancio di una famiglia ed è quindi opportuno adottare strategie efficaci per ridurre i consumi (peraltro con importanti benefici ambientali) e contenere la bolletta. Di seguito alcuni suggerimenti a tale riguardo.

Analizzare le proposte sul mercato

Il primo passo per risparmiare sulla bolletta è quello di analizzare le molte proposte sul mercato. Gli operatori sono numerosi e le possibilità di scelta non mancano: ci sono offerte con tariffe gas a prezzo fisso e variabile, offerte personalizzate in base ai consumi e pacchetti dual fuel (vale a dire gas e luce insieme).

L’utilizzo dei comparatori online può aiutare a individuare la soluzione più adatta al proprio profilo di consumo, consentendo un risparmio annuo più o meno consistente.

Ridurre i consumi senza rinunciare al comfort

È possibile ridurre i consumi di gas senza rinunciare al comfort; spesso è sufficiente utilizzare gli apparecchi e dispositivi in modo più attento. Per esempio, regolare la temperatura dell’acqua sanitaria in modo ottimale (tra i 45 e i 55 °C al massimo) consente di risparmiare energia. Un’altra soluzione facile da implementare è dotare i rubinetti di un sistema di riduzione del flusso.

È importante anche gestire correttamente il riscaldamento: nei mesi invernali, il consumo di gas aumenta notevolmente perché è necessario riscaldare gli ambienti; con un adeguato isolamento termico, però, la spesa necessaria può ridursi drasticamente. Occorre quindi prendere in considerazione l’acquisto di serramenti ad alta efficienza energetica e l’isolamento delle pareti (cappotto interno e/o esterno).

Anche l’isolamento del solaio e quello del tetto sono soluzioni che migliorano l’efficienza energetica della casa.

Manutenzione periodica della caldaia e dell’impianto di riscaldamento

Il contenimento dei consumi di gas naturale passa anche da una corretta manutenzione della caldaia e dell’impianto di riscaldamento.

Controlli regolari effettuati da personale specializzato permettono di mantenere caldaia e impianto in perfetta efficienza e ciò si traduce in minori consumi e minori sprechi.

È importante pulire regolarmente la caldaia, verificare i termosifoni e controllare l’isolamento dell’edificio.

Apparecchi smart per monitorare e gestire i consumi

Un’altra strategia utile per abbattere i consumi di gas naturale è il ricorso ai termostati intelligenti (o termostati smart) e alla domotica.

Un termostato smart consente all’utente di programmare il riscaldamento della casa in base alle proprie esigenze. Si possono per esempio impostare temperature diverse in base alle fasce orarie della giornata. Ciò consente di risparmiare energia quando la casa è vuota e durante le ore notturne.

I sistemi di domotica, inoltre, danno la possibilità di controllare i consumi di energia; ciò risulta molto utile per mettere in atto strategie di risparmio e migliorare l’efficienza energetica della casa.

Minori consumi di gas contribuiscono alla sostenibilità ambientale

Riducendo il consumo di gas per usi domestici non si ottiene soltanto un vantaggio economico; si contribuisce infatti alla sostenibilità ambientale poiché si ottiene una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze nocive per l’ambiente e la salute.