“Galoppa” il covid ad Augusta, positivi ancora in crescita

Galoppa il covid ad Augusta. Secondo dati Asp forniti ieri pomeriggio sono 163 le persone contagiate dal virus, di cui la metà sarebbe sotto i 35 anni. Un dato in continuo aumento in questa ultima settimana se si pensa che alla vigilia di Ferragosto i positivi erano 109, saliti a 138 martedì 17 e con un ulteriore balzo in avanti mercoledì 18 quando, secondo l’aggiornamento del Comune i contagiati erano 155, con un aumento dunque di 54 casi in soli 5 giorni.

E basta vedere le lunghe file, con relativi assembramenti, che ormai da diversi giorni si formano davanti ai laboratori di analisi, per fare i tamponi di chi ha magari ha avuto un contatto con un positivo, per rendersi conto che la situazione appare preoccupante e impone una seria presa di coscienza, soprattutto per i più giovani, ma non solo, del rischio a cui si va incontro, per sé e gli altri, se non si rispettano le norme anticontagio, a partire dagli assembramenti nei luoghi di ritrovo.

Da qui l’appello ancora a indossare la mascherina, che con la nuova ultima e recente ordinanza del presidente della Regione è di nuovo obbligatoria anche all’aperto dove ci sono assembramenti, a mantenere la distanza e a vaccinarsi.