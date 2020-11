Furto in un supermercato di Villasmundo: 53enne in manette

I Carabinieri della Stazione di Villasmundo nella mattinata di ieri hanno arrestato in flagranza di reato il pregiudicato lentinese 53enne Massimo Marongiu, resosi responsabile di un furto ai danni di un supermercato.

In particolare, i militari, impegnati in un servizio di pattuglia, nel transitare in via Savonarola nei pressi del supermercato “Crai” hanno notato l’uomo che precipitosamente si allontanava dirigendosi verso la propria autovettura.

Avendolo riconosciuto e insospettiti dal suo comportamento, i Carabinieri hanno fermato il soggetto, già noto per alcuni precedenti, e lo hanno perquisito, estendendo il controllo anche alla sua autovettura. Il controllo ha così permesso di rinvenire nell’auto diversi prodotti alimentari che l’uomo aveva poco prima asportati dal supermercato.

La refurtiva è stata riconsegnata al gestore del supermercato mentre Marongiu, dopo le formalità, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato altresì sanzionato per la violazione amministrativa del Dpcm Covid-19, poiché si trovava senza giustificato motivo fuori dal comune di residenza.