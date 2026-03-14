Furto in abitazione ad Augusta, condannato un 36enne

I Carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato un 36enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa.

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e in atto sottoposto alla custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa, è stato condannato a 2 anni, 5 mesi e 29 giorni di reclusione per un furto in abitazione

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza