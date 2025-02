Furto di cavi di rame: disagi alla circolazione ferroviaria tra Agnone, Augusta e Brucoli

Il furto di cavi in rame da parte di ignoti scoperto ieri mattina ha creato problemi alla circolazione ferroviaria tra Agnone, Augusta e Brucoli, sulla linea Messina – Siracusa che è stata fortemente rallentata. I treni in viaggio hanno registrato rallentamenti medi di 20 minuti di 5 treni Intercity e 20 treni Regionali, 3 Regionali sono stati cancellati e 4 limitati nel percorso.

Dopo l’intervento delle squadre tecniche di Rfi, che hanno sostituito i cavi e ripristinato la piena potenzialità degli impianti, la circolazione è tornata regolare intorno alle 16 di ieri. Come fa sapere Rfi: “l’asportazione di rame non comporta problemi di sicurezza alla circolazione dei treni. La sottrazione del materiale, infatti, provoca l’attivazione istantanea dei sistemi di sicurezza che governano le tecnologie in uso nella gestione del traffico ferroviario, con arresto immediato dei treni”.