Furto di alcuni conduttori, rischio black out per la rete elettrica di Augusta

Possibili black out elettrici ad Augusta. A darne notizia sul proprio canale Telegram è l’amministrazione comunale che fa sapere come a seguito del furto di conduttori su una linea elettrica che alimenta la città sia particolarmente alta la possibilità che tutto il Comune possa restare senza energia elettrica.

Per evitare quindi un sovraccarico della rete l’amministrazione invita la cittadinanza a limitare i consumi di energia elettrica solo per le cose necessarie in modo evitare eventuali distacchi. Il tutto in attesa del completamento dei lavori di ripristino che dovrebbero concludersi per le 18 di oggi