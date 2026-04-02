Fuggono all’Alt e la Polizia locale di Augusta li arresta

Martedì 31 marzo una pattuglia della polizia locale del comando di Augusta durante il servizio di controllo del territorio notava un veicolo fermo con all’interno due soggetti in zona periferica e luogo di numerosi furti in villa. Al passaggio della pattuglia, i due soggetti davano segni di nervosismo e si davano alla fuga nonostante l’alt impostogli con paletta d’ordinanza e lampeggianti accesi. La fuga per sottrarsi al controllo di polizia, metteva a rischio sia la vita dei due agenti che quella degli utenti della strada per le manovre pericolosissime effettuate dai due cercando di fare perdere le loro tracce.

L’inseguimento si protraeva per otre 15 minuti dal territorio di Augusta fino al territorio di Carlentini , dove alla fine, i due fuggitivi venivano bloccati e arrestati dai due Agenti della Polizia Locale. Si scoprirà successivamente, che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, senza revisione e all’interno del veicolo venivano ritrovati attrezzi da scasso , inoltre uno dei soggetti era in possesso di arma bianca ovvero coltello a serramanico di 20 cm con lama a punta. I due soggetti venivano arrestati nell’immediato, sia per il nuovo articolo 192 del codice della strada introdotto recentemente, che prevede l’arresto in flagranza in caso di fuga, sia per resistenza a pubblico ufficiale che per la detenzione di arma bianca e di arnesi atti allo scasso.

I due fuggitivi residenti in provincia di Catania venivano portati alla casa circondariale di Cavadonna su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente per il processo per direttissima, che ha convalidato l’arresto. Per i due soggetti coinvolti rimane impregiudicata la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il Comandante della Polizia Locale di Augusta, Salvatore Daidone si congratula con i suoi uomini e ringrazia il nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Augusta che con l’ istantanea disponibilità dei suoi validi equipaggi ha supportato gli agenti della Polizia Locale.