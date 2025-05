Fraternità laica domenicana di Augusta: si celebra quest’anno il centenario della fondazione

La festa di San Domenico apre quest’anno ad Augusta il centenario della fondazione del terz’ordine domenicano istituito nel 1925 ad opera di monsignor Carmelo Cannavà, definito “un domenicano vestito di nero”. Una realtà ecclesiale che ha visto nel tempo l’adesione di tantissime augustane che hanno zelato il culto di San Domenico nella fraternità laica.

Si ha notizia di terziarie domenicane che nel corso del settecento, accogliendo la “regola”, professavano in prossimità della festa del santo patriarca. Tuttavia, la fondazione con regolare autorizzazione da parte del maestro dell’Ordine è stata concessa solamente cento anni orsono e da allora si è registrata una crescita nelle vocazioni laiche con la guida spirituale del rettore monsignor Cannavà. “In anni recenti – riferisce la priora Carmen Malerba – abbiamo anche curato l’animazione liturgica e in particolare la recita del santo rosario nella parrocchia del Sacro Cuore dove esiste una comunità che ha curato il culto e la devozione al san patriarca”.

Un programma intenso è stato stilato dalla Fraternita per celebrare degnamente il centenario della fondazione con l’intento di far conoscere una realtà ecclesiale che ha sempre curato gli aspetti della liturgia nella chiesa di San Domenico. Le celebrazioni sono iniziate ieri, ma entreranno nel vivo a partire da ogi con il tema “memoria e impegno” che prevede la santa messa in suffragio del fondatore e, al termine, l’apertura di una mostra documentaria che ripercorre la cronaca e la storia della Fraternita in Augusta.

Martedì 27 “giornata eucaristica”, sarà esposto il santissimo sacramento per l’adorazione e la benedizione cui farà seguito la santa messa. Al termine si terrà la conferenza “La tradizione domenicana di Augusta”, relatore l’assessore Giuseppe Carrabino con delega alla Cultura, Tradizioni e Promozione del Territorio. Mercoledì 28 “giornata della pietà popolare”: alle 18 è previsto un momento di preghiera dinanzi l’edicola votiva della Madonna del Rosario di piazza San Domenico.

Giovedì 29 “giornata della carità” si terrà la secolare consuetudine della visita dei frati e della comunità francescana all’Ordine domenicano. La santa messa delle 19 sarà celebrata da padre Maurizio Sierna del convento dei padri Cappuccini con la partecipazione della Fraternita francescana di Augusta. Venerdì 30 “giornata delle vocazioni” e sabato 31 “giornata del santo rosario”: sarà la comunità parrocchiale del Sacro Cuore ad animare la celebrazione. Domenica 1 giugno giungeranno ad Augusta le fraternite domenicane di Sicilia per la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da padre Giuseppe Damigella. La liturgia sarà animata dalla corale “Euterpe” diretta dal maestro Rosy Messina. Al termine verrà benedetta la targa e il fregio del centenario.