“Franz Schubert, abisso e incanto”: sabato appuntamento con Nuova Acropoli Augusta

“Franz Schubert, abisso e incanto”: questo il titolo del prossimo evento in programma dell’associazione Nuova Acropoli di Augusta, dedicato a Franz Schubert, un grande musicista romantico, che seppe infondere nella sua musica amore e dolore, tenerezza e dramma.

“Un uomo semplice, dal carattere umile e dolce, ma al tempo stesso un compositore straordinariamente fecondo, che non scese mai a patti con le richieste dell’editoria, col plauso della nobiltà, con le necessità economiche”: queste le note introduttive della conferenza e di una guida all’ascolto che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra incanto e abisso alla conoscenza dell’uomo, del compositore e della sua grande opera.

L’appuntamento è per sabato 6 giugno alle 19, presso la sala Farsha Eventi, in via Garibaldi, 35.