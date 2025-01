Forza Italia si riorganizza in dipartimenti: Paolo Amato di Augusta responsabile del Turismo

È il coordinatore cittadino di Forza Italia, Paolo Amato il responsabile del dipartimento del Turismo interno al partito. Forza Italia a Siracusa, nell’imminenza della stagione congressuale, che riguarderà tanti Comuni della provincia e che vedrà il via dal prossimo mese di febbraio, inizia a strutturarsi all’interno della segreteria provinciale, replicando l’organizzazione nazionale attraverso la individuazione dei vari responsabili dei Dipartimenti tematici.

Saranno complessivamente 21 quelli previsti e si parte con la nomina dei primi 9 responsabili, che oltre all’augustano Amato, riguarda anche Fabio Iacono agli Affari Costituzionali e Giustizia, Rosario Di Lorenzo alla Sanità, Giuseppe Gennuso all’Agricoltura, Cinzia Gaudino alla Famiglia, Massimiliano Canonico alla Casa, Edilizia Sociale e Riqualificazione delle periferie, Alfio Ira alle Attività produttive e tutela delle imprese Pietro Spada ai Lavori Pubblici e Ferdinando Messina agli Enti Locali, Semplificazione e Sburocratizzazione.

“La nomina dei primi responsabili dei dipartimenti e a breve l’organizzazione provinciale di “Azzurro Donna” con tre importanti riferimenti femminili per le tre aree della nostra provincia, Nord, Centro e Sud- fanno sapere dalla segreteria provinciale – è l’inizio di un processo difficile ma significativo della settorizzazione delle competenze e dei processi, affinché Forza Italia in provincia di Siracusa contribuisca, con progetti e iniziative, a stimolare il dibattito politico e spronare le amministrazioni comunali, attraverso le segreterie comunali, a valutare l’adozione di provvedimenti che si rendano necessari per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità”.