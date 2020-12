Forte scossa di terremoto con epicentro nel ragusano avvertita anche ad Augusta

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 21:27 di oggi, 22 dicembre, con magnitudo 4.6. L’epicentro è stato individuato nella zona di Ragusa, ma la scossa è stata avvertita distintamente non solo ad Augusta, ma un po’ in tutta la provincia e sembrerebbe anche in diverse zone dell’ Isola.

Al momento non si segnalano danni o problemi. Il Comune su Telegram fa sapere che la Protezione civile “è già operativa e invita la cittadinanza a mantenere la calma e restare in casa”