Forte scossa di terremoto al largo di Siracusa: avvertita anche ad Augusta

Terremoto, oggi alle 17.30 circa al largo della costa Siracusana. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia. Preoccupazione da parte dei cittadini.

Sono state numerose le segnalazioni di cittadini registrate anche da haisentitoilterremoto.it, strumento online dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per una prima raccolta di informazioni direttamente dai cittadini. Secondo le prime rilevazioni, la scossa ha raggiunto un’intensità di 3.7 della scala Mercalli a 610 km dalla costa Siracusana e a una profondità di 14 km. Paura e sorpresa, immediato ricorso ai social network per condividere l’esperienza che – fortunatamente – non ha causato danni a cose o persone.