Formazione tecnica per il comparto meccatronici di Cna ad Augusta

Nei giorni scorsi ha preso il via ad Augusta la prima sessione di formazione tecnica dedicata ai meccatronici, promossa dal Consorzio Autoriparatori Augusta, da sempre impegnato nella crescita professionale degli operatori del settore. L’iniziativa, sostenuta da Cna Siracusa, rappresenta un’azione virtuosa che punta a rafforzare le competenze tecniche e a favorire l’innovazione nel comparto.

La prima sessione formativa ha riguardato le nuove motorizzazioni Volkswagen e proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti. Questo percorso vuole essere il primo passo di un progetto formativo più ampio, destinato a coinvolgere tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di creare una rete di professionisti sempre più qualificati.

Domenico Messina, presidente di Cna Meccatronici Sicilia, ha sottolineato: “La formazione continua è la chiave per affrontare le sfide di un settore in costante evoluzione. Con questa iniziativa vogliamo dare agli operatori strumenti concreti per essere competitivi e garantire servizi di qualità”.

Carmelo Calì, presidente di Cna Augusta e del Consorzio Autoriparatori Augusta, ha aggiunto: “Il nostro impegno è da sempre rivolto alla crescita professionale. Questo progetto nasce per rispondere alle esigenze delle imprese e per valorizzare il territorio, creando opportunità di sviluppo e innovazione”.