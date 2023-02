Fondo regionale per la progettazione, ad Augusta assegnati 587 mila euro

Con la Finanziaria regionale è stato istituito un fondo al fine di assicurare, nei tempi imposti dai vari programmi di spesa extraregionali, il pieno utilizzo di tutte le risorse comunitarie e nazionali destinate ad investimenti in Sicilia.

A darne notizia il parlamentare regionale Carlo Auteri, che parla di un fondo di progettazione cui sono destinati 200 milioni di euro a valere sui fondi della politica unitaria di coesione a titolarità dell’amministrazione regionale.

Per la provincia di Siracusa sono stati ripartiti in base alla popolazione, e ad Augusta spettano 587 mila euro. Con successivo decreto dell’assessore regionale per le Infrastrutture e la mobilità, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo e le somme saranno immediatamente a disposizione dei Comuni che saranno obbligati a documentare, entro 180 giorni dall’assegnazione, l’affidamento degli incarichi pena la restituzione delle somme assegnate.